MotoGP: Weltmeister Fabio Quartararo hält die Zügel in der Hand

Fabio Quartararo führt die WM-Wertung in der MotoGP an. Dennoch könnte der 23-jährige Franzose Yamaha am Saisonende verlassen.

Auf den ersten Blick könnte es für MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo in dieser Saison nicht besser laufen. Beim Europaauftakt in Portimão am vergangenen Wochenende feierte er einen hochüberlegenen Sieg und eroberte die WM-Führung. Am Sonntag will der 23-jährige Franzose in Jerez (14 Uhr/live ServusTV) nachlegen.

Trotzdem ist Quartararo alles andere als glücklich. Hinter den Kulissen brodelt es bereits seit Monaten. Vor dem Rennen in Portimão war der Weltklassefahrer seit August 2021 sieglos. Der Yamaha-Pilot ist vor allem mit der Entwicklungsarbeit seines japanischen Arbeitgebers unzufrieden. Auf den Geraden zählt die Yamaha zu den langsamsten Motorrädern auf der Strecke. Dass Quartararo in dieser Saison bereits zwei Mal am Podest stand und sogar ein Rennen gewinnen konnte, unterstreicht die Klasse des Ausnahmekönners. Denn Teamkollege Franco Morbidelli, der 2020 immerhin Vizeweltmeister wurde, liegt in der WM-Wertung derzeit nur auf dem 15. Rang und hat bereits 52 Punkte Rückstand auf Quartararo, der 69 Zähler gesammelt hat. Noch gravierender ist der Abstand zu den beiden anderen Yamaha-Piloten in der MotoGP. Routinier Andrea Dovizioso und Rookie Darryn Binder haben gemeinsam lediglich 14 Punkte gesammelt.

Kein Wunder also, dass Yamaha den Ende des Jahres auslaufenden Vertrag mit seinem Topfahrer so schnell wie möglich verlängern möchte. Quartararo selbst gibt allerdings nach wie vor kein Treuebekenntnis zu Yamaha ab. "Ich werde nicht über meine Zukunft sprechen", erklärte der Portugal-Sieger, der in dieser Saison nur ein Ziel hat: "Ich will um den WM-Titel kämpfen." Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft Quartararos wird erst für Ende Juli erwartet. Gespräche soll es bereits mit Honda, Suzuki und Ducati gegeben haben. Wechselt der Weltmeister das Team, könnte das Transferkarussell richtig Schwung aufnehmen. Denn bei fast allen Piloten laufen die Verträge mit Jahresende aus. Ein möglicher Quartararo-Ersatz ist übrigens KTM-Pilot Miguel Oliveira.