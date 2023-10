MotoGP Indonesien: WM-Kandidat trotz Operation im Spitzenfeld

MotoGP-Pilot Marco Bezzecchi verblüfft in Indonesien die Konkurrenz.

Sechs Rennwochenenden vor dem Ende der diesjährigen Saison in der MotoGP spitzt sich der WM-Kampf in der Königsklasse der Motorräder weiter zu. Mit Titelverteidiger Francesco Bagnaia, Jorge Martín und Marco Bezzecchi haben noch drei Ducati-Piloten realistische Chancen auf die begehrte WM-Trophäe. Bagnaia führt das Klassement drei Punkte vor dem Spanier Martín und 54 Zähler vor seinem italienischen Landsmann Bezzecchi an.

Bezzecchi verblüffte die Konkurrenz

Im Vorfeld des Grand Prix von Indonesien gingen viele Experten davon aus, dass aus dem Dreikampf ein Duell um den Titel werden würde. Denn Bezzecchi musste sich nach einem Trainingssturz auf der VR46-Ranch von MotoGP-Legende Valentino Rossi im italienischen Tavullia einer Operation unterziehen. Bezzecchi brach sich am vergangenen Samstag das Schlüsselbein und legte sich nur einen Tag später in Modena unter das Messer. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, teilte sein Rennstall VR46, dessen Besitzer Rossi ist, mit. Wie hart die MotoGP-Piloten im Nehmen sind, zeigt die Tatsache, dass Bezzecchi im Training in Mandalika den dritten Rang belegte und damit schneller war als seine beiden WM-Kontrahenten. Hochspannung für den Sprint am Samstag (8.30 Uhr) und das Hauptrennen am Sonntag (9 Uhr/beides live auf ServusTV) ist damit garantiert. "Es wird ein anstrengendes und herausforderndes Wochenende", sagt Bezzecchi, der mit dem verhängnisvollen Sturz hadert. "Auf die Verletzung hätte ich in diesem entscheidenden Moment der Saison gern verzichtet."