MotoGP: WM-Kandidat nach Sturz im Training operiert

Mit Francesco Bagnaia, Jorge Martin und Marco Bezzecchi haben in diesem Jahr noch drei MotoGP-Piloten realistische Chancen auf den Gewinn der Weltmeisterschaft. Einer von ihnen muss nach einem Trainingssturz, um den Einsatz beim nächsten Grand Prix in Indonesien zittern.

Der derzeitige WM-Dritte Marco Bezzecchi musste sich nach einem Trainingssturz auf der VR46-Ranch von MotoGP-Legende Valentino Rossi im italienischen Tavullia einer Operation unterziehen. Bezzecchi brach sich am Samstag das Schlüsselbein und legte sich nur einen Tag später in Modena unter das Messer. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, teilte sein Rennstall VR46 in einer Presseaussendung mit. Ob der 24-jährige Italiener beim Grand Prix von Indonesien in Mandalika in der nächsten Woche am Start stehen kann, ist noch nicht entschieden.