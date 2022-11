WM-Titel: Nur Quartararo kann Bagnaia noch stoppen

Im WM-Finale der MotoGP am Sonntag in Valencia ist Hochspannung garantiert. Valentino Rossi unterstützt seinen Schützling an der Strecke.

Während die WM-Titel in der Formel 1 schon lange vergeben sind, kommt es in der MotoGP beim Saisonfinale in Valencia am Sonntag (live 14 Uhr/ServusTV) zum großen Showdown im Titelrennen zwischen Francesco Bagnaia und Fabio Quartararo. Die Ausgangslage ist vor dem alles entscheidenden 20. WM-Lauf eindeutig. Denn Ducati-Pilot Bagnaia geht mit einem komfortablen Vorsprung von 23 Punkten in das letzte Saisonrennen. Das bedeutet, dass der 25-jährige Italiener den WM-Titel nur dann nicht gewinnt, wenn Yamaha-Pilot Quartararo das Rennen in Valencia gewinnt und Bagnaia gleichzeitig nur 15. oder schlechter wird.

"Es ist wichtig, das Wochenende clever anzugehen. Ich bin im Vergleich zu Fabio in einer besseren Position, aber ich muss den Job immer noch erledigen. Es gilt sich maximal zu konzentrieren und das bestmögliche Ergebnis zu holen", erklärt Bagnaia. Der Absolvent der Rennakademie von MotoGP-Legende Valentino Rossi weiß aber, dass es schon mit dem Teufel zugehen müsste, wenn er sich am Sonntag nicht seinen ersten WM-Titel in der MotoGP sichern würde.

Mit Quartararo ist aber ausgerechnet der Teufel des MotoGP-Zirkus - "El Diablo" ist der Spitzname des 23-jährigen Franzosen - der letzte verbliebene Gegner im WM-Kampf. Obwohl der amtierende Weltmeister seit dem Rennen am Sachsenring Mitte Juni auf einen Sieg in der Königsklasse des Motorradsports wartet, hat der Yamaha-Pilot den Titel in diesem Jahr noch nicht abgeschrieben. "Das Ziel ist klar. Ich habe nichts zu verlieren und werde natürlich mein Bestes geben, damit ich um den Sieg kämpfen kann", sagt Quartararo, der zur Saisonhalbzeit bereits 91 Punkte Vorsprung auf Bagnaia hatte.

Damit Bagnaia seine fulminante Aufholjagd in der zweiten Saisonhälfte mit seinem ersten WM-Titel in der MotoGP krönt, ist sogar der vor einem Jahr zurückgetretene Rossi als Unterstützung in Valencia vor Ort. Dass im ersten Jahr nach dem Karriereende der Galionsfigur ausgerechnet ein Rossi-Schützling den WM-Pokal in die Höhe stemmen könnte, kommt einem Märchen gleich.