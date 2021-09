MotoGP: Yamaha erstrahlt in neuem Glanz

Die MotoGP gastiert am Wochenende in Misano. Mit Andrea Dovizioso und Franco Morbidelli feiern zwei Piloten ihr Comeback für die Japaner.

Keine Frage, die Schlagzeilen bei Yamaha gehörten in dieser Saison bislang Fabio Quartararo sowie Valentino Rossi - und das zu Recht. Quartararo steht sinnbildlich für die neue Generation in der MotoGP: jung, kompromisslos und extrem schnell. Wie kein anderer drückte der 22-jährige Franzose dieser Saison bislang seinen Stempel auf. Die WM-Wertung führt der Yamaha-Pilot mit einem komfortablen Vorsprung von 53 Punkten an. Auch beim Rennen in Misano am Sonntag (14 Uhr/live ServusTV) zählt der fünffache Saisonsieger wieder zum engsten Favoritenkreis. ...