Motorsportler Klaus Bachler fiebert Heimrennen in Spielberg entgegen: "Einer der Höhepunkte der Saison"

Der Wahlsalzburger kommt nach seiner überragenden Leistung beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring mit mächtig Selbstvertrauen nach Spielberg. Auf seiner Heimstrecke will der 29-jährige Steirer seine starke Form in dieser Saison bestätigen.

SN/porsche Klaus Bachler in seinem Porsche 911 GT3-R beim Saisonauftakt des ADAC GT Masters in Oschersleben.