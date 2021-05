Mythos Formel 1 in Monaco: Das Spektakel ist zurück

Das berühmteste und glamouröseste Rennen der Formel 1 ist nach einjähriger Zwangspause zurück im Rennkalender. Was den Stadtkurs an der Côte d'Azur so einzigartig macht.

SN/gepa pictures/ xpb images Sein bislang letztes Heimrennen: Der Monegasse Charles Leclerc im Mai 2019 beim Grand Prix von Monaco.