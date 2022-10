Nach großer Verwirrung: Max Verstappen erneut Weltmeister in der Formel 1

Max Verstappen hat den wegen starken Regens verkürzten Großen Preis von Japan gewonnen und sich seinen zweiten WM-Titel in der Formel 1 gesichert. Das wusste der Red-Bull-Pilot zunächst aber nicht einmal selbst. Doch eine kuriose Regel sorgte für eine volle Punktevergabe, die zum Titelgewinn reichte, da Charles Leclerc seinen zweiten Platz aufgrund einer Fünf-Sekunden-Strafe nach dem Rennen verlor.

Unmittelbar nach dem Rennen herrschte aber im gesamten Formel-1-Zirkus große Verwirrung, weil niemand davon ausgegangen war, dass der Sieg in Japan zum Titel reichen würde, da weniger als 75 Prozent der Renndistanz absolviert wurden und in so einem Fall normalerweise nur halbe Punke vergeben werden. Doch die FIA klärte die Verwirrung einige Minuten später auf: Weil das Rennen nach der roten Flagge fortgesetzt und regulär nach drei Stunden beendet wurde, gab es volle Punkte. Die absolvierten Runden spielen in so einem Fall keine Rolle. Dass diese Regel existiert, wussten aber nicht einmal Red Bull und Verstappen: "Ich bin nicht Weltmeister, oder doch?", fragte der 25-jährige Niederländer unmittelbar vor der Siegerehrung, bei der es nur fragende Gesichter zu sehen gab. Teamchef Christian Horner sagte: "Wir haben gedacht, dass uns noch ein Punkt fehlt, weil wir davon ausgegangen sind, dass es nur halbe Punkte gibt."

Verstappen dominierte im Regen von Suzuka

In Suzuka triumphierte Verstappen am Sonntag nach einer zweistündigen Regenunterbrechung kurz nach dem Start, bei dem sich Verstappen in der ersten Kurve außen gegen Charles Leclerc behauptete, souverän mit über 20 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez und Leclerc. Der Ferrari-Pilot kam zwar als Zweiter über die Ziellinie, bekam allerdings kurz nach dem Rennen eine Fünf-Sekunden-Strafe, weil er die letzte Schikane in der letzten Runde abschnitt und so ein Überholmanöver von Pérez verhinderte. Wäre Leclerc Zweiter geworden, hätte Verstappen den Titel in Japan noch nicht gewinnen können. Verstappen liegt im WM-Ranking damit 113 Punkte vor Pérez und kann damit um einen Zähler nicht mehr eingeholt werden. Leclerc hat einen Rückstand von 114 Punkten. "Es ist ein großartiges Gefühl. Als ich über die Ziellinie gefahren bin, habe ich nicht gedacht, dass ich Weltmeister bin. Es war super, dass wir doch noch fahren konnten", sagte Verstappen. "Wir haben viele spezielle Momente in dieser Saison gehabt und wir haben als Team sehr viel erreicht. Wir werden diesen Moment sehr genießen. Es wird bestimmt schwierig, so eine Saison zu wiederholen", sagte der Doppelweltmeister, der seinen Titel erfolgreich verteidigte. Dass der Titelgewinn ausgerechnet in Suzuka, dem Heimrennen von Motorenlieferant Honda gelang, freute Verstappen zusätzlich. "Es ist der perfekte Ort."

Vorfall mit Bergungsfahrzeug erhitzt Gemüter

Das Comeback in Japan - 2020 und 2021 wurden die Rennen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt - wurde allerdings von einem Vorfall zu Beginn des Rennens mit einem zu früh auf die Strecke gefahrenen Bergungsfahrzeug überschattet.

"Kein Respekt für das Leben des Fahrers"

Pierre Gasly war unter roter Flagge mit rund 250 km/h entschieden zu schnell unterwegs und verfehlte ein Bergungsfahrzeug nur um wenige Meter. "Das ist inakzeptabel, das kann ich nicht fassen", regte sich AlphaTauri-Pilot Gasly am Boxenfunk auf. "Ich hätte mich umbringen können."

Ausgerechnet an jenem Ort, an dem Jules Bianchi 2014 auf regennasser Fahrbahn in das Heck eines Bergungsfahrzeugs prallte und schwer verletzt wurde. Neun Monate nach dem Unfall verstarb Bianchi an den Folgen des Unfalls. "Kein Respekt für das Leben des Fahrers, kein Respekt vor Jules' Gedächtnis, unglaublich", schrieb Philippe Bianchi, Vater von Jules, auf Instagram.

McLaren-Pilot Lando Norris war ebenfalls empört und äußerte sich in der Unterbrechung via Twitter: "Wie ist das passiert!? Wir haben vor Jahren ein Leben verloren. Wir riskieren unser Leben, besonders unter solchen Bedingungen. Wir wollen Rennen fahren. Aber das... inakzeptabel."