Nach Horrorcrash: MotoGP-Star Francesco Bagnaia könnte bald zur WM zurückkehren

Den Motorrad-Fans stockte am Sonntag beim MotoGP-WM-Lauf in Barcelona der Atem: Als gleich in der ersten Runde des Grand Prix von Katalonien der WM-Führende Francesco Bagnaia (im Archivbild) nach einem "Highsider" stürzte und vom nachkommenden KTM-Fahrer Brad Binder am Bein überrollt wurde, waren schlimmste Befürchtungen aufgekommen. Am Sonntagabend gab es dann doch Entwarnung: Die Klinik musste Bagnaia zwar mit Krücken verlassen, aber er kam mit Prellungen am Bein davon, Frakturen konnten nicht festgestellt werden. "Ich hatte heute sehr viel Glück und muss dankbar sein", so Bagnaia.

Bereits am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP beim Grand Prix in Misano - Bagnaia ist fest entschlossen: "Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um es in Misano zu versuchen und gut dabei zu sein".