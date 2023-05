Nach Neuaufteilung mit ServusTV: Nur ORF zeigt Österreich-Grand-Prix live

Der Ausfall des Formel-1-Rennens in Imola hat zu einer Umschichtung der Übertragungen bei ServusTV und ORF geführt. Gravierendste Auswirkung: Der Heim-Grand-Prix in Spielberg läuft nun nur im ORF live.

Start in Spielberg: Heuer läuft die Formel 1 vom Österreich-Grand-Prix live nur im ORF

Das teilten die beiden Sender per Aussendung mit. Der Grand Prix der Emilia Romagna war in der Vorwoche aufgrund des Unwetters in Norditalien abgesagt worden. Dadurch ergab sich eine neue Aufteilung der Formel 1-Live-Übertragungen bei ServusTV und ORF.

Eine Neuerung gibt es nun auch bei der Übertragung des GP von Österreich. Das Heimrennen hatten beide Sender im Vorjahr parallel übertragen. Das war auch für heuer so geplant. "Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Effizienz" habe man sich darauf verständigt, diese Praxis auch für die Zukunft abzuschaffen. Das diesjährige Rennen zeigt der ORF, 2024 ist ServusTV an der Reihe.

Die neue Aufteilung der Rennen 2023:

28.05. GP von Monaco - live ServusTV

04.06. GP von Spanien/Barcelona - live ORF

18.06. GP von Kanada/Montreal - live ServusTV

02.07. GP von Österreich/Spielberg - live ORF

09.07. GP von Großbritannien/Silverstone - live ORF

23.07. GP von Ungarn/Budapest - live ServusTV

30.07. GP von Belgien/Spa-Francorchamps - live ServusTV

27.08. GP von Niederlande/Zandvoort - live ServusTV

03.09. GP der Italien/Monza - live ORF

17.09. GP von Singapur - live ServusTV

24.09. GP von Japan/Suzuka - live ORF

08.10. GP von Katar/Doha - live ORF

22.10. GP der USA/Austin - live ServusTV

29.10. GP von Mexiko/Mexiko-Stadt - live ORF

05.11. GP von Brasilien/Sao Paulo - live ServusTV

18.11. GP von Las Vegas - live ServusTV

26.11. GP von Abu Dhabi - live ORF