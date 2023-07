Nachwuchs-Rennfahrer stirbt nach Unfall in Spa-Francorchamps

"Es ist ein äußerst trauriger Tag für die gesamte Motorsportfamilie und meine Gedanken und mein Mitgefühl gelten seiner Familie und seinen Freunden", twitterte der spanische Ferrari-Star Carlos Sainz. Im Formel-1-Fahrerlager im österreichischen Spielberg verbreitete sich die traurige Nachricht schnell. Vor dem Sprint in der Nachwuchsserie Formel 2 gab es in der Steiermark eine Trauerminute der Teams und Fahrer.

Anthoine Hubert verstarb 2019 ebenfalls in Spa

2019 war auf dem Kurs in den Ardennen der damalige Formel-2-Pilot Anthoine Hubert tödlich verunglückt. Der folgenschwere Zwischenfall ereignete sich fast an der gleichen Stelle des anspruchsvollen Kurses.

"Wir sind am Boden zerstört über den Verlust eines unserer größten niederländischen Talente, der in den Jahren, in denen er mit uns Rennen fuhr, so viel Energie in unser Team gebracht hat", twitterte van't Hoffs Team MP Motorsport. Seit seinem Debüt im Jahr 2021 gehörte das Talent dem Rennstall an.