Navi-Fehler und Sturz kosteten Walkner Marokko-Führung

Ein Navigationsfehler und ein Sturz haben Matthias Walkner die Führung bei der Marokko-Rallye gekostet. Der Salzburger stürzte am Montag auf der Marathon-Etappe, schlug sich dabei am Kopf an und war mehrere Minuten benommen. "Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Ich hatte alle Schutzengel bei mir, das war richtig knapp", berichtete der vor der Schlussetappe auf Platz zwei liegende KTM-Pilot.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Matthias Walkner.