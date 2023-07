Nerven verloren: Max Verstappen nach Rammstoß disqualifiziert

In der Formel 1 ist der Doppelweltmeister derzeit unschlagbar. In einem Onlinerennen schmiss der Red-Bull-Pilot am Wochenende allerdings die Nerven weg und leistete sich ein Revanchefoul gegen einen Kontrahenten.

BILD: SN/IMAGO/HOCHZWEI Max Verstappen hatte seine Nerven am Wochenende nicht im Griff.

Max Verstappen dominiert die Formel 1 in diesem Jahr nach Belieben. Der 25-jährige Niederländer konnte die vergangenen sechs Rennen in der Königsklasse des Motorsports allesamt für sich entscheiden. In der WM-Wertung liegt der Doppelweltmeister nach zehn absolvierten Grands Prix bereits 99 Punkte vor seinem ersten Verfolger Sergio Pérez. Verstappen wird der dritte WM-Titel in Folge somit wohl nicht mehr zu nehmen sein. Zu souverän sind die Auftritte des Red-Bull-Piloten.

Disqualifikation bei Onlinerennen Während der frühere Heißsporn im Cockpit seines Red Bull mittlerweile einen abgeklärten Eindruck hinterlässt, ließ sich der Saisondominator in der Formel 1 am vergangenen Wochenende während eines Onlinerennens zu einer Kurzschlussreaktion hinreißen. Auf der Plattform iRacing nahm Verstappen mit seinem Team Redline an einem virtuellen 3-Stunden-Rennen mit GT3-Fahrzeugen auf der Formel-1-Strecke in Spa-Francorchamps teil. Als ein anderer Rennteilnehmer Verstappen beim Anbremsen vor einer Kurve in das Heck krachte, holte der zweimalige Formel-1-Weltmeister wenig später zum Gegenschlag aus. Verstappen ließ eine Kurvenkombination aus und schoss seinen Kontrahenten rigoros ab. Beide Fahrzeuge landeten im Kiesbett, Verstappen wurde aufgrund des Vergehens vom virtuellen Rennen ausgeschlossen.