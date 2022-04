Neubauer musste Staatsmeister ziehen lassen

Simon Wagner war vom Lungauer auch bei der Lavanttal Rallye nicht zu bezwingen. Die Führung nach vier starken Sonderprüfungen am Freitag war bei nassen Bedingungen tags darauf schnell verspielt.

23,3 Sekunden fehlten Hermann Neubauer nach elf Sonderprüfungen auf den Sieg bei der Lavanttal Rallye in Wolfsberg, Kärnten. Im Ford Fiesta hatte der Lungauer an der Seite von Co-Pilotin Ursula Mayrhofer am Freitag einen Vorsprung von 24 Sekunden auf den amtierenden Staatsmeister Simon Wagner (Skoda Fabia) herausgefahren. Am Samstag war dieser aber bereits nach zwei Abschnitten aufgebraucht. Wagner setzte sich mit sieben Bestzeiten souverän durch. Dass der drittplatzierte Ungar Kristof Klausz mehr als vier Minuten zurücklag, unterstreicht die Dominanz des Spitzenduos beim zweiten Staatsmeisterschaftslauf.

Neubauer fiel am Samstag zurück

Neubauer, der am Samstag bei nassen Bedingungen kein glückliches Händchen bei der Reifenwahl hatte und so seinen dritten Lavanttal-Sieg verspielte, sagt: "Das war wieder ein Mega-Fight mit Simon bis zum Rundkurs Eitweg. Als ich dort die Zeiten gesehen habe, habe ich zurückgesteckt und nichts mehr riskiert, weil ich unbedingt ins Ziel kommen wollte. Natürlich bin ich nicht zufrieden, aber ich gratuliere Simon aufrichtig zum Sieg." Neubauer liegt nach seinem Ausfall bei der Rebenland Rallye auf dem vierten Gesamtrang. Zwei Streichresultate lassen dem Salzburger aber alle Möglichkeiten auf den Titel. Der nächste Staatsmeisterschaftslauf ist die Hartbergerland Rallye am 28. und 29. Mai.