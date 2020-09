Neunstündige Unterbrechung kostete Philipp Eng den Sieg beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring

Aufgrund einer kurzfristigen Änderung blieb Eng ein Einsatz im Siegerauto verwehrt. Der Walser musste sich am Ende mit dem vierten Platz zufriedengeben und verpasste das Podest.

Eigentlich hätte der Salzburger Motorsportler Philipp Eng am Sonntag mit seinen Teamkollegen Alexander Sims,Nicky Catsburg und Nick Yelloly über den prestigeträchtigen Sieg beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring jubeln sollen. Dem Walser BMW-Werksfahrer blieb das Pech in dieser Saison aber auch abseits der DTM treu. Ursprünglich war geplant, dass Eng bei dem Klassiker auf der Nordschleife für zwei Boliden des Teams von Rowe Racing an den Start geht.

Die Wetterkapriolen machten dem 30-Jährigen allerdings einen Strich durch die Rechnung. Starke Regenfälle, die teils schwere Unfälle zur Folge hatten, zwangen die Veranstalter zu einer mehr als neunstündigen Rennunterbrechung in der Nacht auf Sonntag. Während der ungeplanten Auszeit änderte Engs Team die Fahrerbesetzung zwischen den beiden Boliden.

Der Walser ersetzte nach Wiederaufnahme des Rennens seinen österreichischen Landsmann Lucas Auer. Dies hatte zur Folge, dass Eng doch nur einen BMW während des Rennens steuerte. Mit seinen Teamkollegen Marco Wittmann und Tom Blomqvist belegte der Salzburger beim Saisonhighlight am Ende den undankbaren vierten Rang. Den Sieg holte ausgerechnet der zweite Bolide von Rowe Racing. Da Eng keine Runden im Siegerauto absolvierte, wird der BMW-Pilot nicht als Rennsieger gewertet.