Nico Hülkenberg im Interview: "Du brauchst eine gute Harmonie mit dem Auto"

Der Servus-TV-Experte und Formel-1-Ersatzfahrer von Mercedes und Aston Martin sieht Red Bull in Spielberg vorn.

Vor den beiden Formel-1-Rennen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg spricht der langjährige Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg im SN-Interview über den bisherigen Saisonverlauf, die Faszination der Königsklasse und was die Strecke in Spielberg auszeichnet.

Haben Sie sich an Ihre Rolle als Experte gewöhnt? Nico Hülkenberg: Ich fühle mich sehr wohl. Wir haben ein junges, dynamisches Team, in dem es sehr viel Spaß macht mitzuwirken. Dass ich in dieser Saison kein Cockpit habe, ist ja schon länger bekannt.

Beim ...