Norris, nicht Verstappen mit Tagesbestzeit in Zandvoort

McLaren-Pilot Lando Norris hat am Tag der Freien Formel-1-Trainings vor dem Rennen in Zandvoort die beste Runde abgeliefert. Der Brite war in der zweiten Einheit am Freitagnachmittag in 1:11,330 Minuten um 23 Tausendstelsekunden schneller als Lokalmatador Max Verstappen. Der Niederländer, der am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky) seinen neunten Grand-Prix-Sieg in Folge anstrebt, war davor im ersten Training Schnellster gewesen.

BILD: SN/APA/AFP/SIMON WOHLFAHRT Norris lie§ Verstappen im zweiten Training hinter sich

Im Red Bull hatte er den Spanier Fernando Alonso im Aston Martin mit 0,278 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei verwiesen. Dritter wurde der Brite Lewis Hamilton im Mercedes, auf Rang vier kam Verstappens Teamkollege Sergio Pérez. Im zweiten Training war Williams-Vertreter Alexander Albon Dritter, Hamilton folgte hinter ihm auf dem vierten Platz. Hamilton sprach von einem "großartigen Tag" für sich. "Alles in allem fühlt sich das Auto hier konkurrenzfähiger an, also wollen wir das beibehalten und sehen, ob wir morgen noch mehr herausholen können", sagte der siebenmalige Weltmeister. In der zweiten Session gab es kurz nach Beginn zunächst eine Rote Flagge, nachdem Oscar Piastri, der Teamkollege von Norris, in der Steilkurve verunfallt war. Der Australier verlor sein Auto und schlug oben in die Leitplanken ein. Sein Landsmann Daniel Ricciardo "parkte" seinen AlphaTauri kurz danach nur wenige Meter neben Piastri ein. Als er versuchte, eine weitere Linie zu fahren, war es zu spät, um etwas anderes zu tun - andernfalls wäre es wohl zum Zusammenstoß mit Piastri gekommen. Ricciardo wurde später zur Abklärung von möglichen Handverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er habe starke Schmerzen, sagte unter anderem Red-Bull-Berater Helmut Marko. Mit dem Großen Preis der Niederlande beginnt die zweite Saisonhälfte. Verstappen kann dabei Sebastian Vettels Rekord von neun Siegen nacheinander aus dem Jahr 2013 einstellen. Der Deutsche hatte diesen vor zehn Jahren ebenfalls als Red-Bull-Pilot realisiert. Verstappen führt im Gesamtklassement mit 125 Punkten Vorsprung auf Pérez. Der Zandvoort-Sieger der vergangenen beiden Jahre ist auf dem besten Weg zum dritten Titeltriumph nacheinander.