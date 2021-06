Österreich ist die Avantgarde der Königsklasse

2020 wurde die Formel-1-Saison in Österreich eröffnet. Heuer kehren erstmals Fanmassen zurück.

15.000 Zuschauer sind es, die am ersten Formel-1-Rennwochenende in Österreich auf den Tribünen zugelassen sind. Kriterium für den Einlass in das Areal im Murtal ist die Einhaltung der mittlerweile allseits bekannten 3-G- Regel. Nur eine Woche später gibt es an gleicher Stelle aber keine Zuschauerrestriktionen mehr. Für den Grand Prix von Österreich von 2. bis 4. Juli wird mit einem "vollen Haus" gerechnet. Aus Veranstalterkreisen ist zu hören, dass der Kartenverkauf für das zweite Rennen innerhalb von sieben Tagen in ...