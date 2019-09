Im Rennen um seinen siebenten WM-Titel hintereinander hat Sebastien Ogier am Wochenende einen wichtigen Sieg gefeiert. Der Franzose im Citroen gewann am Sonntag die Türkei-Rallye und profitierte zudem vom Ausfall des WM-Führenden Ott Tänak. Der Este war am Samstag wegen eines Schadens an seinem Toyota ausgeschieden.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Der Franzose feierte seinen dritten Saisonsieg