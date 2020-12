Pannenserie bei Mercedes brachte Perez-Sieg in Sakhir

Mercedes hat mit einer einmaligen Pannenserie beim GP von Sakhir in Bahrain einen möglichen Doppelsieg weggeworfen. Beim führenden Hamilton-Ersatz George Russell und dem Rennzweiten Valtteri Bottas wurden kurz vor Schluss die Reifen vertauscht, danach handelte sich Russell auch noch einen Reifenschaden ein. Das ermöglichte dem Mexikaner Sergio Perez (Racing Point) im 190. Rennen den ersten Grand-Prix-Sieg vor Esteban Ocon. Bottas wurde Achter, Russell am Ende nur Neunter.

Dabei schien der 22-jährige Russell lange auf dem Weg zum Sensationssieg, nachdem er am Start gleich Pole-Mann Bottas die Führung abgenommen und die meiste Zeit des über 87 Runden führenden Rennens in Führung gelegen war. Doch dann verpatzte Mercedes kurz vor Schluss während einer Safety Car Phase einen lediglich als Sicherheitsstopp gedachten Reifenwechsel völlig, vertauschte die Pneus bei Russell und Bottas. Russell startet zwar eine Aufholjagd bis auf Platz zwei, ein "Plattfuß" beendete dann aber endgültig seine Siegeshoffnungen.

Eine Woche nach dem Feuerinferno beim Unfall von Romain Grosjean in Bahrain ergab sich ebendort beim Rennen auf dem diesmal kurzen "Outer Circuit" erneut ein verrückter und dramatischer Grand Prix - diesmal aber mit am Ende drei Außenseitern auf dem Podest. Während der 30-jährige Perez im 194. Rennen - noch nie brauchte ein Fahrer in der Königsklasse so lange - den ersten GP-Sieg feierte, gelang Renault-Pilot Esteban Ocon erstmals der Sprung auf das Podest. Dritter wurde Perez' Teamkollege Lance Stroll, was dank gleich zwei Autos auf den Podiumsplätzen speziell Andreas Weißenbacher vom österreichischen Hauptsponsor BWT freute.

Der für den Covid-erkrankten Weltmeister Lewis Hamilton aufgebotene Russell setzte zunächst unter Flutlicht seine schon im Qualifying gezeigte Sensationsleistung mit einem blitzsauberen Start fort, schnappte sich gleich in Kurve eins die Führung vor Pole-Mann Bottas. Drei Kurven später gab es wieder Funken und Feuer, als sich der Ferrari von Charles Leclerc und das Auto von Perez berührten. Max Verstappen krachte beim Versuch auszuweichen mit seinem Red Bull in die Mauer und fiel aus.

Perez konnte nach einem Boxenstopp die Kurzstrecken-Hatz über 87 Runde hingegen fortsetzen. Der Mexikaner kämpfte sich vom 18. und letzten Platz aus sukzessive nach vorne und war am Ende dann der ganz große Profiteur. "Ich glaube, ich träume", war der zweite mexikanische Grand-Prix-Sieger seit Pedro Rodriguez 1967 und der 110. der Formel-1-Geschichte zunächst fassungslos. Dieser Überraschungscoup könnte für den 2021 noch ohne Team dastehenden Mexikaner doch noch ein Cockpit ergeben. Eine Möglichkeit wäre Red Bull.

Russell absolvierte nach der frühen Gelbphase auch den Restart im Stile eines Weltmeisters und hatte danach wenig Mühe, im Auto des Siebenfach-Champions Hamilton Bottas abzuhängen. Der Finne hatte seinerzeit bald bequemen Vorsprung auf Carlos Sainz. Und das, obwohl beide Mercedes mit den langsameren gelben Medium-Reifen unterwegs waren. Dadurch konnten Russell und Bottas aber auch länger auf der Strecke bleiben und dehnten den ersten Stint bis auf die 46. Runde und kamen zum vermeintlich einzigen Mal an die Box.

Danach wurde Russell von einer Sensor-Fehlermeldung über einen angeblichen Leistungsverlust kurz geschreckt. Am Ende war es aber menschliches Versagen, das den jungen Piloten um den ersten GP-Sieg brachte. Denn bei einer erneuten Safety Car Phase holte man bei klarer Mercedes-Führung doch nochmals beide Autos an die Box und verpatzte dabei alles, weil man die Reifen der beiden Fahrer verwechselte und falsch montierte. Russell musste nochmals an die Box, um seinen "gemischten" Reifensatz zu bereinigen.

Zwar schnappte sich der Brite dann der Reihe nach Bottas, Stroll und Ocon und kam dank schnellster Rennrunde auf bis unter drei Sekunden an Perez heran. Ein Happy End blieb ihm wegen des Reifenschadens im Finish links hinten letztlich aber doch versagt. Ob ihm wenigstens die Punkte für Platz neun und die schnellste Rennrunde bleiben, war wegen einer möglichen Strafe wegen der falschen Reifen zunächst ebenfalls ungewiss. "Was soll ich da noch sagen? Es ist eine Schande", ärgerte sich Russell.

Bei Sergio Perez kam hingegen das ganze Glück zurück. Vor einer Woche war er in Bahrain als Dritter kurz vor Schluss ausgefallen. Diesmal landete er seine ersten Sieg, obwohl er nach der Kollision in der Startrunde ans Ende des Feldes zurückgefallen war.

