Patrick Dempsey: "Im Rennsport kennst du den Ausgang nie"

Hollywoodstar Patrick Dempsey ist längst leidenschaftlicher Racer. Im SN-Interview am Rande der 24 Stunden von Le Mans sprach er über zwei Leidenschaften, seinen Mentor im Rennsport, über den er einen Dokumentarfilm drehte, und seine Begeisterung für Oldtimerevents in Österreich.

Wer immer Hollywoodstars für abgehobene Schnösel, die in ihrer eigenen Luxuswelt leben, hält, wird beim Zusammentreffen mit Patrick Dempsey eines Besseren belehrt. Der 53-Jährige aus Maine, berühmt geworden durch seine Langzeit-Serienrolle als Dr. Derek Sheperd in "Grey's Anatomy", zuletzt in ...