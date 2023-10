Petit Le Mans 2023: Bachler bei Saisonfinale nur hauchdünn am Sieg vorbei

Der Porsche-Pilot beendet die Saison in der nordamerikanischen IMSA-Serie mit einem zweiten Rang und blickt positiv auf sein sportliches Jahr zurück.

Klaus Bachler hat auch bei seinem letzten Rennen in dieser Saison ein Podium eingefahren. Beim Finale der IMSA WeatherTech Championship in Road Atlanta holte der Österreicher mit seinen französischen Teamkollegen Patrick Pilet und Kévin Estre auf einem von Pfaff Motorsports eingesetzten Porsche 911 GT3 R beim 10-Stunden-Klassiker "Petit Le Mans" in der GTD-Pro-Klasse den zweiten Rang. Am Ende fehlten nur 0,9 Sekunden auf das siegreiche Mercedes-Trio Juncadella/Gounon/Engel. Für Bachler war es das siebte Podium - mit einem Sieg bei den 12 Stunden von Sebring - in der nordamerikanischen IMSA 2023. In der Gesamtwertung verpassten Bachler und Co. das Podium in der Gesamtwertung ebenfalls nur ganz knapp.