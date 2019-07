Philipp Eng auf den Spuren der Motorradstars

Der Salzburger BMW-Pilot gastiert mit der DTM in Assen, der einzigen ausschließlich für die Motorrad-WM konzipierten Strecke.

Erstmals in der Geschichte der DTM gastiert die Autorennserie dieses Wochenende in Assen und damit im Mekka des Motorradsports. Der rund 4,5 Kilometer lange Kurs, der 100.000 Zuschauern Platz bietet, ist die einzige ausschließlich für die Motorrad-WM gebaute Strecke. Aus Tradition sind die Kurven daher leicht überhöht. Für viele DTM-Fahrer ist Assen Neuland, nicht so für Philipp Eng. "Ich fuhr hier bereits 2011 im ADAC GT Masters. Die Strecke macht richtig Spaß, vor allem im leistungsstarken DTM-Wagen", sagt der Salzburger.

Der BMW-Pilot weiß, worauf es am TT Circuit in den Niederlanden ankommt: "Wichtig wird sein, auf die Reifen zu achten, da sie wegen der höheren Kurven sehr belastet werden können. Überholen sollte möglich sein", sagt Eng, der vor der fünften von neun Stationen Gesamtdritter ist. Ein Punkt fehlt ihm auf Nico Müller, 26 Zähler auf dessen deutschen Audi-Kollegen René Rast.

Quelle: SN