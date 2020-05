Der Salzburger Philipp Eng ist eigentlich in der DTM als Werkfahrer von BMW engagiert. Doch in den Zeiten der aktuellen Coronakrise hat er sich einen Namen in den virtuellen Rennserien gemacht.

Es ist mittlerweile weit mehr als nur ein Zeitvertreib: Der Salzburger Philipp Eng ist ein Shootingstar in den virtuellen Rennserien. Bei Red Bull ersetzte er Max Verstappen in der e-Formel 1 und hat auf Anhieb Rang drei in Bahrain belegt, ...