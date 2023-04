Philipp Eng und Klaus Bachler holten Siege in Monza

Bachler triumphierte im Bronze Cup

Ebenfalls Grund zur Freude hatte Klaus Bachler. Der Wahlsalzburger feierte nach seinen Gesamtsiegen in den Jahren 2019 und 2021 den nächsten vollen Erfolg in Monza. Im neuen Bronze Cup, dessen Gesamtsieger einen Startplatz für die Langstrecken-WM und den 24-Stunden-Klassiker in Le Mans erhält, ließ der 31-jährige gebürtige Steirer mit seinen Teamkollegen Joel Sturm (GER) und Aliaksandr Malykhin (GBR) die Konkurrenz hinter sich. "Besser hätte es nicht laufen können. Dass das gelungen ist, hat zwei Faktoren: Zum einen haben wir Fahrer das getan, was man tun muss. Nämlich fehlerfrei zu bleiben. Zum anderen haben wir einen perfekten zweiten Stopp gemacht. Der hat uns auf den ersten Platz gebracht", erklärte der Porsche-Pilot. "Monza bleibt ein guter Boden für mich!"