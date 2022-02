Pinke Boliden kehren in die Formel 1 zurück: BWT ist neuer Titelsponsor von Alpine

Die Firma BWT mit Hauptsitz in Mondsee ist neuer Titelsponsor von Alpine in der Königsklasse.

BWT-Chef Andreas Weißenbacher machte in der vergangenen Saison keinen Hehl daraus, dass die Zusammenarbeit mit Aston Martin in der Formel 1 nicht ohne Probleme verlief. Das lag allerdings weniger an den enttäuschenden Leistungen des hoch ambitionierten Teams rund um Besitzer Lawrence Stroll, sondern viel mehr an der Lackierung: Sebastian Vettel ging nämlich mit einem Boliden im klassischen Britisch Racing Green an den Start, pinke Farbelemente am Aston Martin musste man hingegen mit der Lupe suchen.

SN/imago images/Motorsport ...