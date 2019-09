Pixel statt Benzin

Die Kritik am Motorsport ist so alt wie der Motorsport selbst. Zu Diskussionen über die Gefährlichkeit kommen immer öfter Umweltfragen. Damit rückt ein aufgewertetes Spielzeug in den Mittelpunkt: der Rennsimulator, bei dem der Computer das Fahrzeug und der Bildschirm die Rennstrecke ersetzt.

SN/othmar behr Computergesteuerter Rennsimulator mit Riesenbildschirm.