Podestserie von Klaus Bachler riss am Nürburgring

Der Wahlsalzburger hatte gemeinsam mit seinen Teamkollegen den Sieg vor Augen, ehe ein unglücklicher Zwischenfall kurz vor dem Rennende den Traum vom Sieg jäh beendete.

Die großartige Serie von Motorsportler Klaus Bachler - vier Podiums in den vergangenen vier Wochen - wurde am Sonntag unterbrochen: Mit seinen Teamkollegen Joel Sturm (GER) und Aliaksandr Malykhin (GBR) belegte der Wahlsalzburger mit dem Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R beim GT World Challenge-Lauf auf dem Nürburgring im Bronze Cup nach drei Stunden den fünften Rang.

Bachler ärgert sich über Zwischenfall

Dabei lief zuvor lange Zeit alles nach Plan: Nach dem zweiten Rang im Qualifying lag man im Rennen bis 40 Minuten vor dem Ende an der Spitze. Was dann passierte, schildert Bachler so:

"Vor mir sind zwei Autos kollidiert. Da musste ich ausweichen. Kurz danach gab es eine kleine Berührung, wobei sich die Halterung meines linken, vorderen Kotflügels löste und plötzlich in den Himmel ragte. Die Rennleitung beorderte uns zur Reparatur an die Box. Das hat natürlich viel Zeit gekostet und hat uns das Rennen kaputt gemacht. Der zweite Platz oder ein möglicher Sieg waren dahin", ärgerte sich Bachler, der in der Fahrerwertung auf den vierten Platz abrutsche, dafür aber die Führung in der Teamwertung behaupten konnte.