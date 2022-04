Porsche und Red Bull wollen in der Formel 1 durchstarten

Der VW-Konzern stimmte dem Einstieg der beiden Marken Porsche und Audi in die Königsklasse des Motorsports ab 2026 zu. Die FIA muss die Zusagen Ende Juni noch absegnen.

Während die Formel 1 am Sonntag nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder ein Rennen in Australien bestreitet (7 Uhr/live ORF 1), wurde im rund 16.000 Kilometer entfernten Wolfsburg eine richtungsweisende Vorentscheidung für die Zukunft der Rennserie getroffen. Bereits Anfang des Jahres berichteten die "Salzburger Nachrichten", dass der VW-Konzern mit Beginn des neuen Motorenreglements ab 2026 einen Einstieg in die Königsklasse des Motorsports mit den beiden Marken Audi und Porsche plant.

Der Österreicher Fritz Enzinger ...