Premierensieger in Argentinien: Außenseiter stellen MotoGP auf den Kopf

In seinem 200. MotoGP-Rennen feierte Aleix Espargaró den ersten Sieg. KTM verpasste in Argentinien erstmals in diesem Jahr das Podest.

Die MotoGP bleibt 2022 weiterhin völlig verrückt. Nachdem der Zeitplan für den Grand Prix von Argentinien aufgrund eines defekten Frachtflugzeuges zunächst angepasst werden musste, konnte das dritte Saisonrennen in Termas de Rio Honda doch noch planmäßig stattfinden.

Wie bereits beim Auftaktrennen in Katar, jubelte auch in Argentinien ein Pilot über seinen Premierensieg in der Königsklasse des Motorradsports. Aleix Espargaró gelang in seinem 200. Rennen in der MotoGP endlich der erste Sieg. Von der Pole Position aus gestartet, musste sich der 32-jährige Spanier zunächst hinter Landsmann Jorge Martin einordnen. Das gesamte Rennen lang lieferten sich die beiden Piloten einen Zweikampf um den Sieg. Nachdem er zuvor zwei Mal gescheitert war, gelang Aprilia-Pilot Espargaró im dritten Versuch fünf Runden vor Rennende das Überholmanöver gegen Ducati-Pilot Martin.

Anschließend fuhr Espargaró den Sieg souverän nach Hause. Es war gleichzeitig auch der erste Sieg für den italienischen Rennstall Aprilia. "Ich bin so glücklich, denn der Weg war so lang. Es war mein 200. Rennen in der Königsklasse und alles war angerichtet. Ich habe mich stark gefühlt und hatte die Geschwindigkeit. Der Druck war hoch, ich finde, dass wir diesen Sieg verdienen", sagte ein überglücklicher Espargaró, der durch den Sieg auch die Führung in der WM-Wertung übernahm.

Martin und Suzuki-Pilot Alex Rins machten den spanischen Dreifachsieg perfekt. Wie ausgeglichen die MotoGP in dieser Saison ist, zeigt ein Blick auf die Ergebnislisten: In den ersten drei Rennen standen neun verschiedene Piloten auf dem Podest.

KTM verpasste zum ersten Mal in dieser Saison den Sprung auf das Podium. Brad Binder kämpfte sich vom elften Startplatz noch auf den sechsten Rang nach vorn und liegt in der WM-Wertung auf dem zweiten Platz. Teamkollege Miguel Oliveira, der vor zwei Wochen noch den Sieg holte, musste sich mit dem 13. Platz zufrieden geben. "Wir haben uns im Rennen gut zurückgekämpft", sagte Teammanager Francesco Guidotti.

Weiterhin nicht in Fahrt kommen die WM-Favoriten. Nach schwachem Qualifying betrieb Ducati-Pilot Francesco Bagnaia als Fünfter noch Schadensbegrenzung, Weltmeister Fabio Quartararo wurde zu Rennbeginn durchgereicht und klassierte sich als bester Yamaha-Pilot auf dem achten Rang.

Marc Márquez fehlte nach seiner akut gewordenen Sehstörung beim Rennen in Argentinien und arbeitet an seinem Comeback. Ob der achtmalige Weltmeister beim vierten Saisonrennen am kommenden Wochenende in Austin wieder am Start stehen kann, ist aber noch unklar.