Ragginger und Bachler auf der Nordschleife am Podest

Bachler holte mit dem Briten David Pittard auf der Nordschleife beim ADAC ACAS Cup mit dem zweiten Rang ein weiteres Podium. Nur einen Rang dahinter kam der Walser Martin Ragginger mit seinem deutschen Teamkollegen Dennis Fetzer ins Ziel.

Starke Vorstellung am Wochenende von Klaus Bachler, Martin Ragginger und Falken Motorsport beim ADAC ACAS Cup auf der Nordschleife am Nürburgring: Nach sechs Stunden verpasste der Wahlsalzburger Bachler mit David Pittard aus Großbritannien auf dem Porsche 911 GT3 R den Sieg nur knapp. Den dritten Rang sicherte sich der Walser Martin Ragginger, der sich das Cockpit seines Porsche mit Dennis Fetzer aus Deutschland teilte. "Am Ende haben wir den Sieg knapp verpasst. Trotzdem ist der zweite Platz für uns ein sehr gutes Ergebnis. Es war wieder sehr cool, auf der Nordschleife zu sein. Es waren wieder so viele Fans hier, die für eine tolle Stimmung sorgten", meinte Bachler.