Matthias Walkner kommt wieder in Fahrt

Die Handverletzung beeinträchtigt den Kuchler Motocrosser bei der Rallye Dakar kaum noch. Am Freitag hielt er seinen elften Gesamtrang.

Die sechste Etappe musste wegen starker Regenfälle und Überschwemmungen um 100 Kilometer gekürzt werden. Nach 357 Kilometern sowie einer 300 Kilometer langen Verbindungsetappe in das neue Biwak nach Riad stand der Argentinier Luciano Benavides vor dem US-Amerikaner Skyler Howes und Toby Price aus Australien in der Tageswertung ganz oben. Walkner sah als Zehnter die Zielline, der Rückstand von vier Minuten auf den Tagessieger hält sich in Grenzen. In der Gesamtwertung hält Walkner mit 30 Minuten Rückstand den elften Platz. Gesamtführender bleibt weiterhin Skyler Howes vor Toby Price und Kevin Benavides.

Walkner sagt: "Es ist ein sehr langer Tag, um 2:50 Uhr hat heute schon der Wecker geläutet und seit 4:00 Uhr sitze ich am Motorrad. "Die heutige Etappe hat richtig Spaß gemacht - schnelle Pisten, dann wieder durch Dünenfelder, der Sand war feucht und sehr griffig, sehr lässig zum Fahren."

Von seiner Handgelenksverletzung nach einem Sturz am Dienstag spürt er nicht mehr viel: "Es fühlt sich jetzt von Tag zu Tag besser an. Vor wenigen Tagen habe ich mich noch gefühlt, wie ein Boxer dem sie die Hände hinten zusammengebunden haben und ich muss nur Schläge einstecken. Jetzt schön langsam kommt das Gefühl, dass ich mich aus diesen Zwängen befreien kann. Bis zum Ruhetag am Montag muss ich mich jetzt noch drüber retten, dann gut erholen und dann steht uns noch eine lange und mit Sicherheit sehr spannende zweite Woche bevor."