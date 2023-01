Matthias Walkner nach Sturz bei Rallye Dakar wohlauf: "Rennfahren geht mir schon wieder ab"

Matthias Walkner beendet die Rallye Dakar mit einem Sturz. Nach dramatischen Stunden gibt es Entwarnung. Rückkehr auf vier Rädern?

Ein schwerer Sturz hat Matthias Walkner bei der Rallye Dakar am Samstag zum Aufgeben gezwungen. Der 36-jährige Kuchler übersah am vorletzten Wettkampftag eine Kante, schlug hart im Gegenhang auf und klagte über Rückenschmerzen. Was folgte, war die wohl brutalste Etappe in Walkners abwechslungsreicher Karriere bei der Wüstenrallye in Saudi-Arabien.

Acht Stunden dauerte die Odyssee von der Unfallstelle bis ins Krankenhaus in Dammam. Denn bei nicht lebensbedrohlichen Verletzungen werden Verunfallte gemeinsam weitertransportiert. Da hieß es lange warten. Zwischenzeitlich verlor Walkner, festgeschnallt auf einer Liege, gar das Gefühl im linken Bein. Wegen chaotischer Zustände im Spital gab es dann erst zehn Stunden nach dem Sturz Entwarnung: keine (neuen) Brüche, keine neurologischen Auffälligkeiten.

"Das waren mitunter die schlimmsten Stunden meines Lebens. Dieser Tag ist aber noch einmal gut ausgegangen", sagte Walkner am Samstagabend. Die Schmerzen ließen da schon nach. Am Sonntag wurde er nach einer deutlichen Verbesserung aus dem Spital entlassen. In der Nacht auf Montag sollte es per regulärem Flug nach München und anschließend nach Hause gehen.

"Es geht mir schon viel, viel besser als gestern, es ist kein Vergleich. Ich habe das Gefühl, dass sich der ganze Rücken und die Muskulatur sehr gut erholen haben können über die Nacht", sagte Walkner, der die Dakar am neunten Rang liegend hatte aufgeben müssen, am Sonntag. "Ich bin froh, aufrecht von dem Rennen davongehen zu können."

In der Heimat stehen nun einige Krankenhausbesuche an. Denn der Dakar-Sieger von 2018 hatte sich zu Beginn dieser sehr unglücklich verlaufenen Rallye, bei der ihn auch Navigationsprobleme zurückwarfen, zudem ein Handgelenk verletzt. "Es war keine leichte Dakar. Gut, dass der Wahnsinn jetzt vorbei ist", sagte Walkner.

Ein erfreuliches Ende nahm die Dakar für seinen Ersthelfer. KTM-Kollege Kevin Benavides, der am Samstag über 20 Minuten bei Walkners Unfallstelle gewacht hatte, fuhr am Sonntag zum Gesamtsieg.

Walkners Lust am Rennfahren war da längst wieder geweckt. "Mir geht es schon ab", sagte der Kuchler am Sonntag. Er will die Rallye-WM bestreiten. Sein Vertrag läuft mit Jahresende aus. Ob er danach die Dakar ein weiteres Mal auf dem Motorrad in Angriff nimmt, ist fraglich. Walkner hat bereits vor dieser brutalen Erfahrung mit einem Wechsel auf vier Räder geliebäugelt.