Walkner in der trostlosen Einsamkeit im Spitzenfeld - Zuschauer tödlich verunglückt

Bei der Rallye Dakar hat der Salzburger auf der zehnten Etappe eine starke Vorstellung hingelegt. Ein Zuschauer aus Italien verstarb, nachdem er am Dienstag hinter einer Sanddüne vom Lastwagen eines Teilnehmers erfasst worden war.

Trotz diverser Blessuren kämpft Motorrad-Pilot Matthias Walkner bei der Rallye Dakar nach wie vor um Spitzenplätze. Nach einem verheerenden Navigationsfehler auf der neunten Etappe konnte der Kuchler am Mittwoch endlich zeigen, wozu er fähig ist. Der 36-Jährige erreichte auf der zehnten Etappe als Fünfter sein bislang bestes Sonderprüfungsergebnis. Bei der Fahrt durch die weltgrößte Sandwüste Rub al-Chali holte der Dakar-Sieger von 2018 fünf Minuten in der Gesamtwertung auf und verbesserte sich auf den zehnten Rang. "Es war sehr lässig zum Fahren. Viel Sand, menschenleer und hohe Dünen, genau so, wie wir es erwartet hatten", sagte Walkner nach der 114 Kilometer langen Wertungsetappe durch das sogenannte Empty Quarter. "Es war cool, von etwas weiter hinten zu starten, mit anderen Fahrern gemeinsam auf der Strecke zu sein und sich mit den Amateuren zu pushen. Das Tempo war wieder ziemlich hoch, wir sind alle am Limit - Mensch und Maschine."

Neuer Gesamtführender bei den Motorrädern ist KTM-Pilot Kevin Benavides, der Rückstand von Markenkollege Walkner beträgt rund 40 Minuten. "Ich versuche, die letzten Tage noch das Beste herauszuholen und die Zeit am Motorrad zu genießen", erklärte Walkner, auf den noch vier Etappen warten.

Todesfall überschattet Rallye Dakar

Überschattet wurde die Rallye Dakar in Saudi-Arabien von einem tödlichen Unfall in der Klasse der Lastwagen. "Ein Zuschauer aus Italien, der hinter einer Düne stand, war auf der Rallye-Piste in einen Unfall verwickelt. Er wurde per Helikopter evakuiert, aber er ist leider während des Transfers verstorben", teilte der Veranstalter mit. Der Zuschauer wurde von Lkw-Fahrer Aleš Loprais erwischt. "Ich muss zugeben, dass weder ich noch meine Crew etwas mitbekommen haben. Niemand von uns hat ihn gesehen. Aber das ändert nichts daran, dass ein Leben zu Ende ist", sagte der Tscheche in einem Facebook-Video. Loprais führte in der Lkw-Gesamtwertung, beendete nach Bekanntwerden des Zwischenfalls aber die Dakar.