Der Lungauer Rallye-Pilot Hermann Neubauer sicherte sich mit einer starken Leistung zum Saisonabschluss seinen zweiten Staatsmeistertitel.

Die Erleichterung war Hermann Neubauer nach der Zieldurchfahrt am Samstag bei der Rallye Waldviertel ins Gesicht geschrieben. Dem Salzburger aus St. Michael im Lungau reichte nach 13 Sonderprüfungen bei der letzten Rallye der Saison rund um Horn ein zweiter Rang, um sich zum zweiten Mal nach 2016 zum österreichischen Staatsmeister zu küren.

Dabei war die Titelentscheidung nach den ersten vier Sonderprüfungen am Freitag noch völlig offen. Neubauer lag auf dem dritten Platz. Der Rückstand auf Meisterschaftskonkurrent Julian Wagner, der das Klassement nach dem ersten Wettkampftag anführte, betrug 10,9 Sekunden. In der Gesamtwertung trennten die beiden Titelanwärter nur wenige Punkte.

Alles war für ein Herzschlagfinale am Samstag angerichtet. Doch dann kam es ganz anders. Nach der ersten Sonderprüfung am Finaltag konnte Wagner mit seinem Škoda Fabia R5 nicht mehr weiterfahren. Ein Getriebeproblem zerstörte die Titelträume des Oberösterreichers abrupt. "Ich habe schon nach vier oder fünf Kilometern der ersten Prüfung Probleme gehabt. Leider ist damit der Traum vom Titel geplatzt", erklärte Wagner enttäuscht.

Für Neubauer war in seinem Ford Fiesta R5 damit der Weg zum zweiten Staatsmeistertitel nach 2016 frei. Doch die Angst vor einem Ausfall machte dem 31-Jährigen fast einen Strich durch die Rechnung. "Ich habe gar nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll, dass ich praktisch nur noch ins Ziel kommen muss. Ich bin gefahren wie ein Apotheker, habe auf jedes Geräusch gehört und hatte mit der Konzentration zu kämpfen. Ich muss gestehen, voll auf Attacke zu fahren ist leichter als so eine Situation. Das war sicher die längste Rallye meiner Karriere", analysierte Neubauer, dem am Ende ein zweiter Platz in Horn zum Titelgewinn reichte. "Jetzt bin ich einfach nur erleichtert und glücklich."