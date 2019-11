Red Bull bestätigt Albon als zweiten Piloten für 2020

Das Formel-1-Team Red Bull Racing setzt auch in der kommenden Saison auf den Thailänder Alex Albon als zweiten Fahrer neben Jungstar Max Verstappen. Das gab der österreichisch-englische Rennstall am Dienstag bekannt. Albon, davor beim Zweitteam Toro Rosso tätig, hatte in der Sommerpause den glücklosen Franzosen Pierre Gasly abgelöst.

SN/APA (AFP/Getty)/Peter Fox Gute Nachrichten für Alex Albon