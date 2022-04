Red Bull bläst zur Aufholjagd in der Formel 1: "Wir gehen volles Risiko"

Nach drei Ausfällen ist Ferrari dem österreichischen Team enteilt. Im Wohnzimmer der Italiener wollen die Bullen zurückschlagen. Das Qualifying findet bereits am Freitag statt.

Drei Ausfälle wegen technischer Gebrechen musste Red Bull Racing in der noch jungen Formel-1-Saison in ebenso vielen Rennen bereits hinnehmen. Genau aus diesem Grund hinkt man auch in beiden WM-Wertungen gewaltig hinter dem eigenen Anspruch her. Weltmeister Max Verstappen liegt mit 46 Zählern Rückstand auf den Meisterschaftsführenden Charles Leclerc derzeit nur an der sechsten Position in der Fahrerwertung, bei den Konstrukteuren ist der Rückstand auf den neuen Branchenprimus Ferrari mit 49 Punkten noch einmal größer. Wären Verstappen und Teamkollege Sergio ...