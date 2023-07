Red Bull dominiert die Formel 1: Die Konkurrenz ist zu inkonstant

Red Bull Racing hat in dieser Saison das mit Abstand beste Auto und noch dazu mit Doppelweltmeister Max Verstappen den besten Fahrer in der Formel 1. Der zehnte Sieg des österreichischen Teams im zehnten Saisonrennen spricht eine eindeutige Sprache. Saisonübergreifend war es sogar der elfte Erfolg en suite und damit ein neuer Rekord. In den beiden WM-Wertungen führen Red Bull und Verstappen mit einem riesigen Vorsprung, die Verteidigung der beiden Titel ist nur noch Formsache. Aber was macht eigentlich die Konkurrenz? Zu Saisonbeginn war Aston Martin relativ nah an den Bullen dran, ab und zu ist Mercedes der erste Verfolger. In Spielberg war Ferrari und nun in Silverstone überraschte wie aus dem Nichts McLaren die zweitstärkste Kraft. Über einen längeren Zeitraum herausfordern konnte in dieser Saison den österreichischen Rennstall aber noch niemand. Die Leistungen der Verfolger sind einfach zu inkonstant.