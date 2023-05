Red Bull dominiert und bindet Erfolgsgaranten

Im vierten Formel-1-Rennen der Saison gelang der dritte Doppelsieg. Chefdesigner Adrian Newey bleibt beim österreichischen Rennstall.

Selbst die knapp einmonatige Rennpause konnte nichts an den Kräfteverhältnissen in der Formel 1 ändern. Red Bull Racing ist und bleibt in dieser Saison das Maß der Dinge in der Königsklasse des Motorsports. Beim Grand Prix von Aserbaidschan am vergangenen Wochenende zeigten die Piloten des österreichischen Rennstalls erneut eine dominante Vorstellung und fuhren völlig ungefährdet den dritten Doppelsieg im vierten Saisonrennen ein. In Baku behielt Stadtkursspezialist Sergio Pérez im teaminternen Duell mit Max Verstappen die Oberhand und sicherte sich sowohl ...