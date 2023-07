Red Bull ist am Zenit des Schaffens

Der österreichische Rennstall dominiert die Formel 1 wie kein Team je zuvor. Die Gründe dafür sind vielschichtig.

Die Formel 1 verabschiedet sich nach dem Grand Prix von Belgien in die wohlverdiente Sommerpause. Dass Red Bull Racing die Konkurrenz in der ersten Jahreshälfte mit einer derartigen Dominanz in Grund und Boden fährt und alle zwölf bisherigen Saisonrennen souverän für sich entscheidet, hätten wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten im Hause des österreichischen Rennstalls erwartet. Die Bullen ernten in dieser Saison die Früchte jahrelanger harter Arbeit. Teamchef Christian Horner und Motorsportberater Helmut Marko führen den Rennstall seit bald zwei Jahrzehnten höchst professionell. Mit Adrian Newey hat man den Designguru schlechthin in seinen Reihen und Max Verstappen, der dem eigenen Erfolg alles andere unterordnet, ist derzeit der mit Abstand beste Pilot in der Königsklasse. Darüber hinaus nutzt man die Graubereiche des Reglements - Stichwort Budgetdeckel - bis zum Äußersten aus. Die Bullen befinden sich am Zenit ihres Schaffens. Das alles macht sie in diesem Jahr zu einer unaufhaltsamen Erfolgsmaschine.