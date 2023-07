Red Bull und Verstappen feiern historischen Erfolg in Ungarn

Nach dem Qualifying im Rahmen des Grand Prix von Ungarn keimte im Formel-1-Zirkus die Hoffnung auf, dass die Siegesserie von Red Bull Racing in diesem Jahr reißen könnte. Denn nicht etwa Saisondominator Max Verstappen, sondern sein einstiger WM-Konkurrent Lewis Hamilton brannte am Samstag mit seinem Mercedes überraschend die schnellste Zeit in den Asphalt. Überhaupt hielt das Qualifying, in dem ein neuer Modus getestet wurde (in jedem Abschnitt durfte nur eine der drei zur Verfügung stehenden Reifenmischungen benutzt werden), einige Überraschungen parat. So trennten die schnellsten zehn Piloten weniger als sechs Zehntel. Enger waren die Top Ten in der Geschichte der Formel 1 nach dem Qualifying noch nie beisammen. Ein Beweis dafür, dass der Budgetdeckel seine Wirkung nicht verfehlt, auch wenn sich im Fahrerlager die Gerüchte häufen, wonach zumindest zwei Teams die Budgetobergrenze in der vergangenen Saison missachtet haben sollen.

Verstappen gewann den Start

Im Rennen am Sonntag währte die Freude Hamiltons über seine 104. Pole Position in der Königsklasse aber nur kurz. Denn noch vor der ersten Kurve setzte sich der vom zweiten Platz aus ins Rennen gestartete Verstappen an die Spitze. Die Führung sollte der 25-jährige Niederländer nie mehr abgeben. In souveräner Manier überquerte der Doppelweltmeister mit einem Vorsprung von mehr als 30 Sekunden die Ziellinie. "Das Auto war wirklich sehr schnell", sagte Verstappen, der seinen siebten Sieg in Folge einfahren konnte. In der WM-Wertung baute der Red-Bull-Pilot seinen Vorsprung auf 110 Punkte aus.

Die Bullen feierten damit den zwölften Sieg en suite, ein neuer Rekord in der Geschichte der Formel 1. Wie überlegen der österreichische Rennstall in dieser Saison ist, bewies auch die Leistung von Sergio Pérez in Budapest. Der Mexikaner kam im Qualifying nicht über den neunten Platz hinaus, arbeitete sich auf dem Hungaroring, wo das Überholen im Vergleich zu vielen anderen Strecken als äußerst schwierig gilt, aber noch bis auf den dritten Rang nach vorn.