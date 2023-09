Rennen unterbrochen: MotoGP-Weltmeister Bagnaia in Barcelona an Beinen überfahren

Ducati-Pilot Francesco Bagnaia ist beim MotoGP-Rennen am Sonntag in Barcelona schwer zu Sturz gekommen. Der 26-jährige Italiener flog in der ersten Runde in Führung liegend mit einem Highsider ab und kam auf der Strecke zum Liegen. Das restliche Feld versuchte dem WM-Führenden auszuweichen, KTM-Pilot Brad Binder überfuhr Bagnaia allerdings im Bereich der Beine. Der Ducati-Pilot ist bei Bewusstsein, musste aber von den Rettungskräften an der Strecke behandelt werden.

BILD: SN/APA/AFP/JOSEP LAGO Bagnaia stürzte schwer

Wie schwer sich Bagnaia verletzt hat, steht erst nach der Untersuchung im Medical Center fest. Das Rennen wurde neu gestartet.

Weitere Informationen folgen