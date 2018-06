Rennen zu früh beendet - Model irritierte Vettel nicht

Was schon einmal Fußballgott Pelé in São Paulo passierte, widerfuhr auch einem kanadischen Model als "Promi-Abwinker": Eine Runde zu früh die Flagge gezeigt. Vettel siegte trotzdem.

Wie gut, dass Fahrer doch auf ihre Kommandostände an der Boxenmauer hören (über Funk) und nicht nur strikt die Flaggensignale befolgen. Das sollten sie zwar stets in Gefahrensituationen, nicht aber, als Sonntag im kanadischen Grand Prix die karierte Zielflagge eine Runde zu früh, nach Umlauf 69, geschwenkt wurde. Oje, diese Promis, dachten wohl alle, als das kanadische Model Winnie Harlow den führenden Sebastian Vettel und den Rest abwinkte. Doch die Teams wiesen die Piloten darauf hin, dass noch eine Runde rennmäßig zu fahren sei. Und so wurde dann auch korrekt nach Runde 70 das Rennen beendet - ohne Veränderung im Klassement. Andernfalls wäre der 49. Grand Prix von Kanada und der 50. GP-Sieg von Vettel ins Chaos abgeglitten.

Stunden nach Rennende (dem tatsächlichen) sah sich das Formel-1-Management zur Feststellung genötigt, dass Winnie Harlow keine Schuld treffe, sondern dass es eine "Misskommunikation" gegeben habe: Der Offizielle auf dem Start-Ziel-Hochstand habe Harlow irrtümlich eine Runde zu früh angewiesen, die Flagge zu schwenken - nach Rücksprache mit der Rennleitung. Doch deren oberster Boss, FIA-Renndirektor Charlie Whiting, stellte klar: "Er wies die Dame an, die Flagge zu schwenken. Das hat nichts mit Promi-Faktor zu tun."

Die FIA stellte nachher auch klar: Das zu frühe Abwinken habe eine Situation wie bei einem Abbruch (rote Flagge) ausgelöst, demnach wurde das Ergebnis offiziell auf eine Runde zuvor (nach Umlauf 68) korrigiert. Da es in diesen zwei Runden keine Wechsel in den Plätzen gab, kam es auch zu keinen Protesten. Das "neue" Klassement bedeutete lediglich, dass Daniel Ricciardo die schnellste Rennrunde (Umlauf 70) an Teamkollegen Max Verstappen "verlor" - alles klar? Whiting vermutet, der Zieloffizielle habe sich durch eine TV-Grafik ("One lap to go") verwirren lassen. Seine Schlussfolgerung: "Wir müssen die lokalen Mitarbeiter noch besser schulen." Whiting bestätigt auch, die Teams hätten bei ihm nach Runde 69 rückgefragt, er habe angewiesen, den Fahrern noch eine Runde im Renntempo mitzuteilen. Whiting nachher: "Wir sind alle menschlich, es arbeiten viele Nationalitäten in vielen Sprachen zusammen, niemand ist immer perfekt."

Perfekt war das Wochenende allerdings für Ferrari - und nicht für Red Bull, nachdem Max Verstappen alle Trainings dominiert hatte. Vettel fuhr zur Pole und holte - Boxenstopps-bereinigt - einen Start-Ziel-Sieg heraus, den die große Fangemeinde der Scuderia in Montréal ordentlich zu feiern wusste: Schließlich war es der erste Ferrari-Erfolg auf der Insel Notre Dame seit Michael Schumachers Triumph 2004 und geschah, 40 Jahre nachdem Québecs Sportidol Gilles Villeneuve hier für Ferrari triumphiert hatte.

Entsprechend reagierte auch Vettel nach seinem elften Sieg für die Italiener: "Mit diesen Fans und 40 Jahre nach Gilles, das war alles sehr, sehr emotional heute. Ich habe auch an Michaels Sieg gedacht, den ich damals als Bub im Fernsehen verfolgte. In den letzten zehn Runden hatte ich nur noch gehofft, dass am Auto nichts bricht." Das befürchteten auch die Mercedes-Fahrer: Lewis Hamilton, der als ungewohnter Fünfter die WM-Führung um einen Zähler an Vettel verlor, glaubte, ein Motorproblem würde sein Rennen vorzeitig beenden, der zweitplatzierte Valtteri Bottas dachte, er hätte nicht genügend Sprit. Der Dritte, Max Verstappen, meinte: "Unsere Strategie war optimal, wir können zufrieden sein."