Richard Lietz gewinnt WEC-Lauf in Sebring

Der Erfolg im 1000-Meilen-Rennen eröffnet ihm und Teamkollegen Gianmaria Bruni noch WM-Titelchancen, und ihr Porsche-Team rückt dem Gewinn der Konstrukteursmeisterschaft der GT-Wertung näher.

Mit dem ersten Saisonsieg im sechsten Lauf der FIA-Langstrecken-WM (WEC) am Freitag (Ortszeit) in Sebring/Florida wahrten der Niederösterreicher Richard Lietz und sein italienischer Partner Gianmaria Bruni im Werks-Porsche 911 RSR die Chanmcen auf den WM-Titel der GT-Fahrer. Lietz/Bruni liegen vor den letzten beiden Rennen in Spa-Francorchamps (4. Mai) und Le Mans (15./16. Juni) nur noch 25 Zähler hinter den diesmal fünftplatzierten Teamkollegen Kevin Estre/Michael Christensen. Der Franzose (Bregenz) und der Däne (Wien) sind übrigens Wahl-Österreicher.

"Am Ende hat der Regen den Segen gebracht. Gimmi hat das Auto bei nasser Strecke sicher auf der Bahn gehalten, das Team beim letzten Reifenwechsel unglaublich schnell gearbeitet. Das hat das Rennen entschieden. Für uns ist alles perfekt verlaufen. Ich freue mich sehr über unseren ersten Sieg in der laufenden Saison", erklärte der Ybbsitzer Lietz.

Den Gesamtsieg in Florida holte das Toyota-Werkteam Alonso/Buemi/Nakajima, das seine WM-Führung ausbauen konnte. Lietz/Bruni wurden Gesamtzehnte. Der in Niederalm lebende Däne Nicki Thiim belegte im Aston Martin Vantage Platz zehn der GTE-Pro-Wertung (gesamt-19.). Thomas Preining (Porsche) und Mathias Lauda (Aston Martin) wurden in der GTE-Am-Klasse Vierter bzw. Achter.