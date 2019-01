"Rote Revolution" bei Ferrari - Binotto folgt Arrivabene

Ferrari will mit einem neuen Teamchef die seit 2014 währende Titel-Ära von Mercedes in der Formel 1 beenden. Der traditionsreiche Rennstall beendete am Montag nach mehr als vier Jahren das Arbeitsverhältnis mit Maurizio Arrivabene. Der ehemalige Manager eines Tabakkonzerns wird vom bisherigen Technischen Direktor Mattia Binotto an der Spitze der Scuderia abgelöst, teilte Ferrari mit.

SN/APA (AFP)/ANDREJ ISAKOVIC Der Herr links übernimmt den Posten des Herrn rechts