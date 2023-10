Rovanperä im Dreiländereck vorzeitig zur WM-Krone

Weltmeister Kalle Rovanperä hat sich vorzeitig die Krone im Rallyesport erneut gesichert. Der Finne wurde am Sonntag im Toyota mit seinem Beifahrer Jonne Halttunen bei der Zentraleuropa-Rallye im Dreiländereck Österreich, Deutschland und Tschechien Zweiter, das genügte um vor dem letzten Event ab 16. November in Japan als Triumphator festzustehen. Der Sieg ging mit 57,6 Sek. Vorsprung an den Belgier Thierry Neuville im Hyundai.

Siegerjubel von Rovanperä/Halttunen in Passau

"Ich denke, dieses Jahr war für mich persönlich wichtiger als das vergangene", sagte Rovanperä. "Es ging enger her, wir haben einen richtig guten Job gemacht. Ich werde das mehr genießen als das erste Mal." Der Brite Evans Elfyn Evans (Toyota) hatte sich noch Titelhoffnungen gemacht, war am Samstag aber ausgeschieden. Dritter des WM-Laufes wurde der Este Ott Tänak (Ford/+1:52,8 Min.). Von Österreichs Vertretern schlug sich Staatsmeister Simon Wagner mit Co-Pilot Gerald Winter im Skoda als 17. am besten. Neuville atmete im Ziel auf. "Es war ein wahnsinnig anstrengendes und herausforderndes Wochenende. Wir haben einen guten Job gemacht und konstante Leistung gezeigt", sagte der Belgier. Auch Rovanperä zollte der Herausforderung Respekt. "Das waren die anspruchsvollsten Asphalt-Prüfungen, die ich bisher in meiner Karriere erlebt habe." Nach vier Sonderprüfungen am Samstag wurden am Sonntag zwei der vier angesetzten Abschnitte in Österreich gefahren, und zwar die SP "Böhmerwald" als erste und dritte des Tages. Die letzte führte als Passauerland ins Ziel nach Passau. Für nächstes Jahr steht der Termin der Central European Rally mit 31. Oktober bis 3. November bereits fest. Die mit der Premiere zufriedenen Organisatoren zählten heuer 125.000 Zuschauer.