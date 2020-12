Russell wittert seine Chance im Mercedes

Der Brite ersetzt den mit Corona infizierten Weltmeister Lewis Hamilton. Zwei Piloten feiern beim Formel-1-Rennen am Sonntag ihr Debüt.

Der Schock nach dem schweren Feuerunfall von Romain Grosjean am vergangenen Wochenende ist zwar noch nicht restlos verdaut, dennoch steht in der Formel 1 am Sonntag der vorletzte WM-Lauf der diesjährigen Saison auf dem Programm. Gefahren wird erneut auf der Rennstrecke im Wüstenstaat Bahrain, das Streckenlayout wurde für den Grand Prix von Sakhir allerdings stark verändert. Der technisch anspruchsvolle zweite Sektor wird umfahren, die Runde verkürzt sich dadurch um etwa zwei Kilometer. Die Rundenzeiten lagen daher schon bei den Freien Trainings am Freitag deutlich unter der Marke von einer Minute.

Neben dem Streckenlayout hat sich auch im Fahrerfeld einiges im Vergleich zur Vorwoche verändert. Grosjean kehrte am Donnerstag humpelnd und mit bandagierten Händen, aber mit einem Lächeln im Gesicht wieder auf das Areal der Rennstrecke zurück und bedankte sich persönlich bei den Streckenposten und dem Medical-Team. Ob der Franzose, dessen Vertrag am Saisonende nicht verlängert wird, noch einmal in das Haas-Cockpit zurückkehren wird, ist unklar. Im vorletzten WM-Lauf wird der 34-Jährige durch Pietro Fittipaldi ersetzt. Der 24-jährige Enkel des zweimaligen Weltmeisters Emerson Fittipaldi ist aber nicht der einzige Debütant beim zweiten Rennen in Bahrain. Der 25-jährige Brite Jack Aitken sitzt statt Landsmann George Russell im Williams. Grund dafür ist, dass Russell den an Covid erkrankten Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes ersetzt. Das macht den hochveranlagten Fahrer aus der Mercedes-Schmiede prompt zu einem der heißesten Sieganwärter am Sonntag (18.10 Uhr/live ORF 1, Sky, RTL). "Ich weiß, wie gut er ist. Ich wette auf einen Sieg", sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc über den 22-jährigen Briten.