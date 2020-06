Zwerge im Gigantenmatch. Vor 50 Jahren feierte Porsche den ersten Gesamtsieg in den 24 Stunden von Le Mans. Weil sich im Gigantenmatch der Werke die "Zwerge" aus Salzburg durchsetzten.

Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das war schon immer das Prestigeobjekt der Autobauer. Anders als in der Formel 1, in der stets die Fahrer im Mittelpunkt standen, war der "Grand Prix d'Endurance les 24 Heures du Mans", so der sperrige ...