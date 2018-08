Salzburger Duo fährt für Aston Martin

Mit dem im Frühjahr nach Niederalm übersiedelten Dänen Nicki Thiim und Mathias Lauda sind zwei der aktuellen Werkfahrer Salzburger.

Österreich erfreut sich bei ausländischen Motorsportlern ungebrochener Beliebtheit als Wahlheimat. Waren es vor Jahrzehnten Walter Röhrl, Keke Rosberg und Manuel Reuter, die im Pinzgau ansässig wurden, verbrachten später die Formel-1-Piloten Ralf Schumacher und Enrique Bernoldi etliche Jahre in Hallwang bzw. der Stadt Salzburg. In Lochau (Vorarlberg) lebt DTM-Champion René Rast, gleich daneben in Höchst Porsche-WM-Pilot Kévin Estre. Dessen Teamkollege, der heurige Le-Mans-Klassensieger Michael Christensen, hat seit drei Jahren Wien als Wohnsitz, Hans Stuck lebt in Tirol.