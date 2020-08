Die Bedingungen am Salzburgring verlangten den Fahrern im Langstreckenrennen alles ab.

Den Fahrern wurde bei der zweiten Station der Porsche Sprint Challenge Central Europe am Salzburgring im Verlauf des Wochenendes alles abverlangt. Nach einem trockenen Trainingstag am Freitag mussten sich die Piloten am Rennsamstag auf wechselhafte Bedingungen im Nesselgraben einstellen. Beim ...